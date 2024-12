Verbraucher: Linke: Wieder Energie-Hilfsfonds auflegen

Erfurt (dpa/th) - Angesichts von Tausenden Stromabschaltungen in Haushalten dringt die Thüringer Linke in den Haushaltsverhandlungen für 2025 auf weitere Energiehilfen des Landes für finanziell klamme Verbraucher. Nötig sei eine verlässliche Co-Finanzierung von kostenlosen Energieberatungen und ein neuer Härtefallfonds, verlangte die Linke-Landesvorsitzende Ulrike Grosse-Röthig in einer Mitteilung. Zudem sei ein bundesweites Verbot von Strom- und Gassperren notwendig.