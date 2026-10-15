Wer die App bereits installiert hat, muss nichts weiter tun: Die neue Version kommt per Update auf das Handy. Die Anwendung wird von Bund und Ländern gemeinsam betrieben und ist entsprechend gekennzeichnet. Sie informiert per Push-Benachrichtigung über neue Warnungen und Rückrufe zu Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen wie Geschirr oder Kleidung. Die App gibt es für iOS und Android.