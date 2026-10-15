Darmstadt (dpa/lhe) - Eine neue Version der App "lebensmittelwarnung.de" soll es Verbrauchern erleichtern, sich zuverlässig über Produktrückrufe zu informieren. Wie das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt mitteilte, werden neu eingestellte und vom jeweiligen Nutzer bislang ungelesene Meldungen nun mit "NEU" gekennzeichnet. Bereits gelesene Meldungen, die mit neuen Informationen ergänzt wurden, sind demnach mit "AKTUALISIERT" markiert. So lässt sich nachvollziehen, was sich seit der letzten Nutzung geändert hat.