Verbraucher können nachrechnen Mehr Transparenz mit neuer Bonitätsberechnung

Anmeldung zur Einsicht in sensible Daten notwendig

Wer den neuen Schufa-Score einsehen will, muss sich einmalig für den sogenannten Schufa-Account registrieren. Der Schufa-Account als Zugang zu den persönlichen Daten wird zunächst über eine Web-Anwendung erreichbar sein, welche über den Browser auf dem PC, Tablet und Smartphone zur Verfügung steht. Geplant ist eine Erweiterung um eine Schufa-App, die als Download in den einschlägigen App-Stores zur Verfügung gestellt werden soll.