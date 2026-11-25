Frankfurt/Main - Verbraucher im Euroraum ziehen das Bezahlen mit Karte zunehmend dem Bargeld vor. Erstmals seit Erhebung vergleichbarer Daten 2016 hätten Kartenzahlungen in Geschäften Geldscheine und Münzen überholt, teilte die Europäischen Zentralbank (EZB) auf Basis einer Befragung unter rund 51.500 Menschen mit. Demnach entfielen 2026 an physischen Zahlungsorten 45 Prozent der Transaktionen auf Karten und 44 Prozent auf Bargeld. Der Anteil mobiler Zahlungen, etwa per Smartphone, stieg von 6 Prozent in der Vorgängerstudie 2024 auf 9 Prozent.