Verbraucher: 35. Thüringen Ausstellung in Startlöchern

Erfurt (dpa/th) - Thüringens größte Verbrauchermesse öffnet am Samstag (10.30 Uhr) in Erfurt ihre Tore. Mehr als 700 Aussteller in den drei Hallen der Messe Erfurt informieren und beraten zu Marktneuheiten für den Haushalt, beim Wohnen, in der Kulinarik und vielen anderen Bereichen. Bis zum 16. März läuft die "Thüringen Ausstellung". Dazu gehören Modeschauen, Koch-Shows, spezielle Unterhaltungsangebote für Kinder und traditionell auch ein Wettbewerb, bei dem Hobbybäcker den besten Blechkuchen servieren wollen.