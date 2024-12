Erfurt (dpa/th) - Feuer haben in diesem Jahr so viel Waldfläche in Thüringen zerstört wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. Insgesamt 34,88 Hektar - also eine Fläche mit einer Größe von rund 50 Fußballfeldern - sind nach Angaben von Thüringenforst verbrannt. Der Landesforstanstalt zufolge war vor allem ein Großbrand im Raum Ronneburg (Landkreis Greiz) im September Grund für die hohe Schadensfläche.