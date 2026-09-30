„Wir holen uns das Gütesiegel der Verfassungsmäßigkeit“ – mit diesen Worten reagiert die Thüringer AfD-Fraktion auf die Erfurter Landtags-Anhörung zu einem eventuellen Parteiverbot der AfD. Entweder der Antrag, ein Verbotsverfahren in Gang zu setzen, scheitere schon im Justizausschuss des Landtags oder spätestens aber am Bundesverfassungsgericht, sagte Fraktionsvize Daniel Haseloff am Mittwoch in einer Pressekonferenz vor einer großen Landtagsanhörung zum Thema. Ergebnis sei jedenfalls ein Demokratie-Gütesiegel für seine Partei.