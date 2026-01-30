Verblüffender Fund: Ein extrem erdähnlicher Planet in unserer Nachbarschaft

Möglicherweise gibt es sogar angenehme Temperaturen

Insgesamt kennen Astronomen heute über 6.000 Planeten bei anderen Sternen. Die meisten davon sind allerdings große Gasplaneten, sehr heiße, auf engen Umlaufbahnen kreisende Planeten oder beides zugleich, da solche Planeten leichter aufzuspüren sind. Nur einige wenige Planeten ähneln der Erde und umkreisen zudem sonnenähnliche Sterne. Diese sind allerdings zu weit von der Erde entfernt, um eine genaue Beobachtung der Atmosphäre zu ermöglichen. Deshalb ist HD 137010b für die Astronomen so wertvoll, denn bei einer Entfernung von 146 Lichtjahren ist er nahe genug für derartige Beobachtungen.



Bei solchen Beobachtungen könnten Forscher auf Stoffe wie molekularen Sauerstoff und Methan stoßen, die Hinweise auf die Existenz von Leben liefern könnten. Wie Venner und seine Kollegen erläutern, muss HD 137010b nicht zwangsläufig zu kalt für Lebewesen sein: Eine Atmosphäre mit einem höheren Anteil an Kohlendioxid könnte den Planeten angenehm temperieren. Auch eine solche Atmosphäre ließe sich mit künftigen Teleskopen nachweisen. Zunächst gilt es aber, weitere Transits von HD 137010b aufzuspüren, um die Entdeckung des Forschungsteams zu bestätigen.