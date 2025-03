Die Pendlerparkplätze an den Autobahnauffahrten Ilmenau Ost und Ilmenau West waren vergangene Woche erneut Gegenstand einer Beschlussvorlage, diesmal im Ilmenauer Stadtrat. Die AfD-Fraktion hatte die provisorischen Parkplätze an den Autobahnauffahrten Ilmenau-West und Ilmenau-Ost für ihren „desolaten Zustand“ kritisiert und per Beschlussvorlage (zuvor bereits im Hauptausschuss und auch im Bauausschuss) den Oberbürgermeister gebeten, mit den zuständigen Straßenbaulastträgern Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Zustandes der Parkplätze zu vereinbaren und den Stadtrat regelmäßig über den aktuellen Sachstand zu informieren.