Verbandstag: Chancen und Risiken – KI im Alltag blinder Menschen

Weimar (dpa/th) - Künstliche Intelligenz (KI) bietet blinden und sehbehinderten Menschen nach Einschätzung ihres Landesverbandes neue Möglichkeiten zur Alltagsgestaltung und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Hilfreich seien beispielsweise Assistenzsysteme wie smarte Brillen, die Informationen und Texte erkennen und verarbeiten könnten, sagte der Verbandsvorsitzende Joachim Leibiger der Deutschen Presse-Agentur. So sei es etwa möglich, sich von Brillen mit dieser Technologie Texte vorlesen zu lassen. Auch Smartphones mit ihren vielfältigen Funktionen könnten den Alltag von Sehbehinderten erleichtern und würden zunehmend von ihnen genutzt.