Verband reagiert: Schweiz bangt vor WM-Achtelfinale um Manzambi-Einsatz

"Der Ärger ist natürlich groß, dass sie das Training einen Tag vor dem Spiel abbrechen mussten", sagte der Schweizer Nationalcoach und sprach von einem "großen Verlust", wenn die drei nicht auf dem Platz stehen könnten. Mit Blick auf Manzambi sagte Yakin, der durchaus angespannt ob der Personalsituation wirkte: "Seine Leistungen sind hervorragend, er ist ein Teamplayer, ein kompletter Fußballer." Sie würden alles dafür tun, dass er gegen Kolumbien auf dem Platz stehen könne.