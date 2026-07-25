Verband: Fischereiverbandspräsident tritt vor drohender Abberufung ab

München (dpa/lby) - Der Präsident des Landesfischereiverbands Bayern, Axel Bartelt, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Das bestätigte ein Sprecher des Verbands. Er kommt damit seiner möglichen Abberufung zuvor. Diese hatten die Präsidenten der sieben Bezirksverbände für eine außerordentliche Versammlung am Samstag beantragt. Zuvor hatte die Mediengruppe "Münchner Merkur/tz" berichtet. Ihr gegenüber sagte Bartelt: "Das ist der letzte Dienst, den ich dem Landesfischereiverband erweisen kann."