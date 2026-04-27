Verbände Neuer Jägerpräsident Stärker will Gräben überwinden

Feldkirchen (dpa/lby) - Nach Jahren des internen Streits beim Bayerischen Jagdverband (BJV) will der neu gewählte Präsident Hubert Stärker für Ruhe sorgen. Er stehe für ein geschlossenes Miteinander und es sei ihm ein Anliegen, zu befrieden, verhärtete Fronten aufzubrechen und gemeinsam nach neuen Wegen zu suchen, sagte der 48-Jährige, der sich beim Landesjägertag am Samstag überraschend gegen Amtsinhaber Ernst Weidenbusch durchgesetzt hatte. Zu Vizepräsidenten wurden Eberhard Freiherr von Gemmingen-Hornberg, Sebastian Ziegler und Thomas Bär gewählt.