Verbände Neuer Jägerpräsident Stärker will Gräben überwinden

Konservativ und auf Ausgleich bedacht

"Ich stehe für die konservative Mitte", ohne Extreme nach rechts oder links, betonte Stärker. Der Diplom-Kaufmann aus Augsburg führt nach eigenen Angaben einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb mit Teichwirtschaft. In den kommenden Wochen muss er da allerdings wohl etwas kürzertreten. Es sei ihm bewusst, dass das Ehrenamt des BJV-Präsidenten ihn erstmal hauptamtlich beschäftigen werde. Stärker will viele Termine wahrnehmen, Kontakte knüpfen und Gespräche führen. Es gebe Gräben, die es zu schließen gelte.