Veranstaltungstipps: Woodstock, Wurstmarkt und Wirtshaussingen

Pferdetraining im Feuerschein

Einen Mitternachtstrail und Nachtkaffeeklatsch planen die Fischbacher Pferdesportler am 10. Oktober ab 19 Uhr auf dem Sportplatz. Auch alle ohne Pferde sind eingeladen zu Feuerschalenromantik und zum Zuschauen beim offenen Training auf leuchtendem Parcours.

Auf ein Wort mit Gysi

Ein Abend voller Emotionen und spannender Gespräche erwartet die Besucher am 10. Oktober in Hildburghausen. Gregor Gysi, einer der bekanntesten Köpfe der Linken, ist im Theater zu Gast und nimmt die Besucher mit in seine Kindheit. Er verrät auch, warum das Amt des Bundespräsidenten nichts für ihn wäre. Auch zur aktuelle Lage bezieht er Stellung und wagt einen Blick in die Zukunft . Beginn ist um 19.30 Uhr. Tickets gibt es bei Eventim oder in der Touristinformation Hildburghausen.

Honigverkauf auf dem Rohrer Berg

Die Honigsaison neigt sich dem Ende zu und die Imker des Lehrbienenstands Meiningen öffnen an der Rohrer Straße 39 ein letztes Mal in diesem Jahr ihre Türen für den beliebten Honigverkauf. Am 11. Oktober von 10 bis 12 Uhr gibt es die Gelegenheit, sich mit flüssigem Gold aus der Region einzudecken. Angeboten werden verschiedene Honigsorten.

Seltene Einblicke auf Herzog Georg II.

Wer Georg II. nicht nur als Theaterreformer und Kunstförderer kennenlernen möchte, sondern auch einen Blick auf persönliche Zeugnisse seines Lebens werfen will, hat am 11. Oktober um 11.15 Uhr Gelegenheit dazu. Im Rahmen einer Themenführung öffnen die Meininger Museen die Türen zu ihrem Magazin und damit zu Bereichen, die Besuchern normalerweise verborgen bleiben. Im Mittelpunkt stehen ausgewählte Objekte aus den Sammlungen der Museen, darunter historische Fotografien, persönliche Erinnerungsstücke sowie selten gezeigte Zeugnisse aus seiner Ehe mit Helene von Heldburg. Die Veranstaltung bietet auch die seltene Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Museumsarbeit zu werfen. Die Führung beginnt am Museumsshop mit einem Zuschlag zur Eintrittskarte von zwei Euro.

Schlachtfest und Gesang in der Rhön

Am 11. Oktober wird in der Schafscheune Kaltenwestheim der Wurstkessel angeheizt zum Chorschlachtfest. Ab 12 Uhr können sich Gäste Wellfleisch, Würstchen, Sauerkraut und Brot schmecken lassen. Zum Nachtisch gibt es Kaffee und Kuchen.

Eisenbahnkunde im Freilandmuseum

Wie kam die Eisenbahn eigentlich aufs bayerische Land? Dieser Frage widmet sich Eisenbahnexperte Andreas Knipping am 11. Oktober um 15 Uhr beim Vortrag „Strukturpolitik in der bayerischen Prinzregentenzeit: Die Lokalbahnen und ihre Lokomotiven“ im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen. Der Vortrag beginnt um 15 Uhr im Saal des Museumswirtshauses „Zum Schwarzen Adler“ neben dem Museumseingang. Die Teilnahme ist im Museumseintritt enthalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einlass ist ab 14.45 Uhr.

Trachtenkirmes in Oberweid

Im Zeichen der traditionelle Trachtenkirmes steht Oberweid in den nächsten Tagen. Los geht es am Freitag, 9. Oktober, mit dem Fichte-Stellen um 17 Uhr am Dorfplatz. Dazu gibt es Blasmusik, Zwiebelkuchen und Spezialitäten vom Grill. Samstag geht es um 18.30 Uhr mit dem Kirmesgottesdienst weiter, danach folgt der Tanz der Kirmespärchen an der Fichte. Im Dorfgemeinschaftshaus wird ab 20.15 Uhr zum Tanz mit der Rhöner Gaudi Band eingeladen. Der Sonntag startet mit den Kirmes-Ständchen ab 8.30 Uhr. Um 14 Uhr beginnt der Umzug durchs Dorf, gefolgt vom Gückelschlagen am Sportplatz. Danach findet die Kinderkirmes im Dorfgemeinschaftshaus statt und es gibt Kaffee und Kuchen zur Musik von Kai Schneider. Der Eintritt ist frei. Die Trachtenkirmes klingt am Montag ab 18 Uhr mit Musik, Kesselfleisch und Schäufele im Dorfgemeinschaftshaus aus.

Ökumenische Andacht

Anlässlich der 20-jährigen Wiederbelebung des historischen, 500 Jahre alten Wallfahrtsortes Grimmenthal laden die Mitglieder der IG Grimmenthaler Wallfahrt mit Pfarrerin Hanna Freiberg zur ökumenischen Andacht am Sonntag, 11. Oktober, um 14 Uhr in die evangelische Kirche in Ritschenhausen ein. In der Kirche befindet sich das Original der Pieta aus der Wallfahrtskirche. Sie kann angeschaut und berührt werden. Anschließend freuen sich die Organisatoren auf ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen auf dem Friedensrasen. Die Ortsdurchfahrt in Ritschenhausen ist teilweise für den Verkehr gesperrt, eine Zufahrt ist aber gewährleistet.

13. Rhöner Wurstmarkt

Der 13. Rhöner Wurstmarkt findet am 10. und 11. Oktober in Wasungens Partnerstadt in Ostheim statt. Besucher finden von 10 bis 18 Uhr entlang der Marktstraße regionale, landwirtschaftliche Qualitätserzeugnisse aus der Rhön sowie aus Gastregionen. Alle Produkte sind sorgfältig ausgewählt und unterliegen strengen Auflagen. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit verkaufsoffenem Sonntag, Livemusik und Feststimmung flankiert die Open-Air-Veranstaltung. Infos zur Feinschmeckermesse, die Tausende Gäste anzieht, auf der Internetseite zum Markt. www.rhoener-wurstmarkt.de