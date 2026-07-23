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Veranstaltungstipps Von Rhön-Recken bis Oldtimer-Fans

Highland Games in Birx, Oldtimertreffen in Meiningen, Kulturbiergarten in Rippershausen und Kirmes in Kaltensundheim: Es ist von Freitag bis Sonntag einiges los in der Region.

Veranstaltungstipps: Von Rhön-Recken bis Oldtimer-Fans
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Highland Games: Frauenpower beim Heuballenrollen. Foto: Erik Hande

Bereits zum zehnten Mal werden von Freitag bis Sonntag die Rhöner Highland Games auf dem Sportplatz in Birx ausgetragen. Team- und Einzelwettkämpfe, Kinder-Highland-Games, Marktstände, Puppentheater, eine Grenzwanderung, Highland Dance, Live-Musik und schottische Tradition sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit einem Probetraining. Ab 19 Uhr spielen die Red River Band und Rotzävoll. Am Samstag öffnen um 10 Uhr die Marktstände, außerdem startet die Grenzwanderung. Um 11.30 Uhr erfolgt die Eröffnung, ehe um 13 Uhr der Einmarsch der Teams und die Wettkämpfe beginnen. Ab 19.30 Uhr sorgt Rhönfieber für Stimmung. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Ab 11 Uhr laden Marktstände zum Bummeln ein. Um 13 Uhr starten die Kinder-Highland-Games. Zudem stehen Highland Dance, Schäferei-Vorführungen und die Siegerehrung auf dem Programm. Der Eintritt kostet am Freitag und Samstag jeweils sieben Euro, das Wochenendticket zehn Euro und am Sonntag fünf Euro. Kinder bis zum „Schwertmaß“ von 1,20 Metern haben freien Eintritt.

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Neue Bibliothek und Bands

Ein abwechslungsreiches Wochenende voller Musik, Tanz, Kultur und Begegnungen bietet von Freitag bis Sonntag der Kulturbiergarten „Zur Sonne“ in Rippershausen. Den Auftakt bildet am Freitag um 18 Uhr die Eröffnung und Einweihung der Rhön-Rennsteig-Bibliothek. Anschließend sorgen die Bands Sherman Potato und The Lizards sowie die DJs Melo, Timelord & MC Klosti für Unterhaltung und Tanzstimmung. Am Samstag stehen eine Kinderdisco, ein Salsa-Workshop, eine Gesprächsrunde zur Popkultur auf dem Land sowie verschiedene Live-Acts aus den Bereichen Soul, Afrobeat, Jazz und House auf dem Programm. Der Sonntag bietet Frühschoppen mit Yoga, einen Floh- und Bauernmarkt, Kaffee und Kuchen, Blasmusik, Straßentheater sowie der beliebte Tanz-Tee mit Nicole & Friends. Der Eintritt ist frei.

Hits aus drei Jahrzehnten

Von Freitag bis Sonntag lädt der Förderverein Friedelshausen zum traditionellen Lindenfest ein. Den Auftakt macht am Freitag um 20 Uhr ein Vortrag zur Auswanderung aus Friedelshausen und der Region im 19. Jahrhundert. Am Samstag verwandelt sich die Festhalle in eine Partyzone. Ab 21 Uhr legt DJ Chris Turn bei der 90er-, 2000er- und 2010er-Party die größten Hits aus drei Jahrzehnten auf. Der Sonntag steht im Zeichen der Familien. Ab 12 Uhr beginnt der Familientag mit Mittagstisch und Kunsthandwerkermarkt. Die kleinen Gäste können sich auf Hüpfburg, Kinderschminken und Armbandknüpfen freuen. Ab 15 Uhr sorgt die Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Breitungen für musikalische Unterhaltung, bevor die große Seifenblasenshow um 16 Uhr den Nachmittag abrundet.

Oldtimer auf dem Markt

Klassiker erobern am Samstag zur 13. Auflage des Oldtimertreffens den Marktplatz in Meiningen. Ab 11 Uhr sind Zweiräder, Gespanne und Automobile willkommen, die mit einem Alter von mindestens 30 Jahren als Oldtimer gelten. Zum Rahmenprogramm gehören Auftritte der Saxophon Big Band sowie ein Infostand mit Kalendern und weiteren Souvenirs. Als kulinarische Besonderheit gibt es Schwein vom Spieß. Der Eintritt ist für Fahrer und Besucher frei.

Tierkunde auf dem Rohrer Berg

„Kleine Tierkunde zur Kaffeestunde“ heißt es am Sonntag auf der Tierheimterrasse am Rohrer Berg in Meiningen. Der Themennachmittag widmet sich Konflikten in Mehrkatzenhaushalten. Als Referentin wird die Katzenverhaltenstherapeutin und Tierpsychologin Isabell Schäftner erwartet. Dazu bietet der Tierschutzverein selbst gebackenen Kuchen und Kaffee an. Beginn ist um 14 Uhr. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.

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Mit Gerd Börner startet am Sonntag um 10 Uhr die „Koppen-Wanderung“ in Meiningen. Treffpunkt ist die Tourist-Information. Die Strecke umfasst rund elf Kilometer. Die Teilnahme kostet sieben Euro pro Person, Kinder unter 16 Jahren wandern kostenfrei mit. Anmeldungen sind online unter www.meiningen.de/buchen, telefonisch unter (03693) 44650 oder per E-Mail an touristinfo@meiningen.gmbh möglich.

Streifzug über den Friedhof

Ebenfalls am Sonntag wird in Meiningen zu einer Führung über den Parkfriedhof eingeladen. Los geht es um 17 Uhr am Eingangsportal in der Berliner Straße. Vorgestellt werden die Grabstätten berühmter Persönlichkeiten, darunter Theaterherzog Georg II. und seine Frau Helene. Zudem führt der Rundgang zu den Ruhestätten zahlreicher Künstler sowie wohlhabender Familien, Unternehmer und Bankiers des 19. Jahrhunderts. Die Führung dauert etwa 90 Minuten und kostet neun Euro pro Person. Tickets sind in der Tourist-Information sowie online unter www.meiningen.de/buchen erhältlich.

Kirmes in Kaltensundheim

Die Kirmesgesellschaft Kaltensundheim lädt vom 24. bis 26. Juli zur Kirmes im Festzelt am Kulturhaus ein. Das Programm beginnt am Freitag um 18 Uhr mit einem Kirmes-Gottesdienst. Ab 20 Uhr folgt ein Country-Abend mit der Ringo-Fischer-Band. Am Samstag ziehen die Kirmesburschen ab 9 Uhr zum Ständchen durch das Dorf. Um 20 Uhr beginnt der Kirmestanz mit der JoJo Band. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Frühschoppen und den Schleider Musikanten. Um 12 Uhr wird Mittagstisch angeboten, ehe um 14 Uhr die Kinderkirmes mit Enrico Weider beginnt. Den Abschluss bilden um 19 Uhr die Kirmespredigt und die traditionelle Kirmesbeerdigung.

Familientag im Schloss

Zum Familientag im Schloss Elisabethenburg in Meiningen wird am Sonntag eingeladen. Unter dem Motto „Georg II. und die Musik – Bau dein eigenes Instrument“ können kleine und große Besucher ab 11.15 Uhr die musikalische Seite des Herzogs entdecken. In einem Workshop entstehen eigene Instrumente, darunter Rasseln und Panflöten, die anschließend ausprobiert werden können. Treffpunkt ist der Museumsshop. Die Teilnahme kostet acht Euro. Um Anmeldung unter (03693) 881030 oder per E-Mail an besucherservice@meiningermuseen.de wird gebeten.