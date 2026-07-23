Veranstaltungstipps: Von Rhön-Recken bis Oldtimer-Fans

Bereits zum zehnten Mal werden von Freitag bis Sonntag die Rhöner Highland Games auf dem Sportplatz in Birx ausgetragen. Team- und Einzelwettkämpfe, Kinder-Highland-Games, Marktstände, Puppentheater, eine Grenzwanderung, Highland Dance, Live-Musik und schottische Tradition sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit einem Probetraining. Ab 19 Uhr spielen die Red River Band und Rotzävoll. Am Samstag öffnen um 10 Uhr die Marktstände, außerdem startet die Grenzwanderung. Um 11.30 Uhr erfolgt die Eröffnung, ehe um 13 Uhr der Einmarsch der Teams und die Wettkämpfe beginnen. Ab 19.30 Uhr sorgt Rhönfieber für Stimmung. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Ab 11 Uhr laden Marktstände zum Bummeln ein. Um 13 Uhr starten die Kinder-Highland-Games. Zudem stehen Highland Dance, Schäferei-Vorführungen und die Siegerehrung auf dem Programm. Der Eintritt kostet am Freitag und Samstag jeweils sieben Euro, das Wochenendticket zehn Euro und am Sonntag fünf Euro. Kinder bis zum „Schwertmaß“ von 1,20 Metern haben freien Eintritt.