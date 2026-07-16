Veranstaltungstipps: Udo-Songs und ein Vortrag über Mörder

Vier Tage Sport, Musik und Geselligkeit bietet das Sportfest in Frankenheim. Der SV „Hohe Rhön“ lädt vom 17. bis 20. Juli ein. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Fußball, Volleyball, Musik, kulinarischen Angeboten und vielen Attraktionen für die ganze Familie. Am Freitag beginnt um 18 Uhr das Schoppenturnier, ab 21 Uhr steigt eine Party mit Techno, House und Hardtekk. Am Samstag steht um 15 Uhr die Partie SV Hohe Rhön gegen die SG SV Grün-Weiß Oechsen auf dem Programm. Um 17 Uhr treffen die Alten Herren des SV Hohe Rhön auf den SV Feldatal Neidhartshausen, um 18 Uhr folgt Damenfußball. Ab 19 Uhr wird ein Volleyballturnier ausgetragen, ehe um 20.30 Uhr der Tanzabend mit der Eventband „Abfahrt“ beginnt. Am Sonntag starten Frühschoppen und Elfmeterschießen um 10.30 Uhr. Ab 11.30 Uhr wird Mittagessen angeboten. Um 12.30 Uhr spielen die F-Junioren Funino, ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Um 14.30 Uhr trifft die E-Jugend des SV Hohe Rhön auf die JSG Rhön, um 16 Uhr spielt die D-Jugend Kaltennordheim gegen Fulda/Lehnerz. Zudem warten Hüpfburg, Fußball-Dart, Bastelstraße, Kinderschminken und Tattoos auf die Besucher. Am Montag beginnt um 18 Uhr das Kesselfleischessen. Für Unterhaltung sorgt „Rhön-Rabatz“.