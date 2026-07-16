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Veranstaltungstipps Udo-Songs und ein Vortrag über Mörder

Es ist von Freitag bis Sonntag einiges los in der Meininger Region. Eine Übersicht.

Veranstaltungstipps: Udo-Songs und ein Vortrag über Mörder
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Bei der Feier auf der Goetz-Höhle dabei: ein Udo-Lindenberg-Double Foto: Yannis Michel

Vier Tage Sport, Musik und Geselligkeit bietet das Sportfest in Frankenheim. Der SV „Hohe Rhön“ lädt vom 17. bis 20. Juli ein. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Fußball, Volleyball, Musik, kulinarischen Angeboten und vielen Attraktionen für die ganze Familie. Am Freitag beginnt um 18 Uhr das Schoppenturnier, ab 21 Uhr steigt eine Party mit Techno, House und Hardtekk. Am Samstag steht um 15 Uhr die Partie SV Hohe Rhön gegen die SG SV Grün-Weiß Oechsen auf dem Programm. Um 17 Uhr treffen die Alten Herren des SV Hohe Rhön auf den SV Feldatal Neidhartshausen, um 18 Uhr folgt Damenfußball. Ab 19 Uhr wird ein Volleyballturnier ausgetragen, ehe um 20.30 Uhr der Tanzabend mit der Eventband „Abfahrt“ beginnt. Am Sonntag starten Frühschoppen und Elfmeterschießen um 10.30 Uhr. Ab 11.30 Uhr wird Mittagessen angeboten. Um 12.30 Uhr spielen die F-Junioren Funino, ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Um 14.30 Uhr trifft die E-Jugend des SV Hohe Rhön auf die JSG Rhön, um 16 Uhr spielt die D-Jugend Kaltennordheim gegen Fulda/Lehnerz. Zudem warten Hüpfburg, Fußball-Dart, Bastelstraße, Kinderschminken und Tattoos auf die Besucher. Am Montag beginnt um 18 Uhr das Kesselfleischessen. Für Unterhaltung sorgt „Rhön-Rabatz“.

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Ein fröhlicher Nachmittag voller Musik, Begegnungen und guter Laune erwartet die Besucher des Mehrgenerationenhauses in Meiningen am Freitag. Dort findet von 15 bis 17.30 Uhr ein musikalisches Gartenfest statt. Der Eintritt ist frei.

Eine große Bühne für junge Talente bietet die Hohe Geba am Freitag mit einem DJ-Contest, der Nachwuchs-DJs aus der Region fördern soll. Von 15 bis 22 Uhr treten sechs DJs mit ganz unterschiedlichen Stilen gegeneinander an – von Drum & Bass über Hardtekk und House bis hin zu Techno. Das Besondere: Nicht eine Fachjury entscheidet über den Sieger, sondern die Besucher selbst. Per QR-Code können sie die Auftritte direkt bewerten. Das Programm: von 15 bis 16 Uhr DJizz Scheppert (Dub/Drum & Bass), von 16 bis 17 Uhr Korghexer (Hardtekk/Schranz), von 17 bis 18 Uhr GotyBorg (2000er-Pop), von 18 bis 19 Uhr John Baily (Melodic House), von 19 bis 20 Uhr DJ_Solobro (Minimal/Tech House/Indie Dance) sowie von 21 bis 22 Uhr Öckel (Peak Time Techno/House).

Literatur und Musik zur Sommerzeit gibt es am Samstag in der Kulturscheune in Rohr bei der Scheunenlesung des Südthüringer Literaturvereins. In ihrer siebten Auflage bietet die Veranstaltung Geschichten, Episoden, Gedichte und Lieder aus und für Südthüringen. Auf Initiative des aktiven Vereinsmitglieds Iris Friebel stellen die Autoren des Vereins neue Texte in der Kulturscheune der Familie König im Dreiseitenhof in der Hauptstraße 4 vor. Eintritt: drei Euro.

Die Mitglieder des Burg- und Heimatvereins Untermaßfeld feiern am Freitag und Samstag ihr 20-jähriges Bestehen. Als Stargast kommt am Freitag der Arzt, Schauspieler und Bestsellerautor Joe Bausch mit seinem Vortrag „Psychopathen, Mörder, Sadisten“. Beginn ist um 20.15 Uhr im Bürgerhaus. Der Samstag startet um 13 Uhr mit einem Kinderfest am Bürgerhaus. Im Gebäude liest die gebürtige Untermaßfelderin Helga Lenz aus ihrem Buch „Das war eben so“. Gleichzeitig sind im Saal des Bürgerhauses zwei Ausstellungen zu sehen: Wolfgang Swietek zeigt „Untermaßfeld – damals und heute“, Holger Jäger präsentiert „Heimatbilder“. Am Abend wird um 20 Uhr zum Vortrag „Filme, Bilder, Emotionen“ von Uwe Bornkessel und Wolfgang Swietek eingeladen. Um 22 Uhr folgt eine Nachtwächterführung mit Uwe Bornkessel durch den Ort.

Bereits ausverkauft ist die Jubiläumsparty der Goetz-Höhle in Meiningen am Samstagabend. Seit fünf Jahren betreibt Silke Rammig das Lokal „Zur Spalte“ und die Höhle. Zur Feier hat ihr Team ein Udo-Lindenberg-Double eingeladen. Außerdem kann unter dem Sternenhimmel zu den Klängen von DJ Benny getanzt werden.

Der Tag des Pferdes wird am Sonntag auf dem Sportplatz in Fischbach begangen. Los geht es um 14 Uhr mit einem Showprogramm. Zu sehen sind Schaunummern aus allen Bereichen des Pferdesports, darunter Freiheitsdressur mit Shetlandponys, Zirkus mit Clowns, Drachenzähmen, eine Carrera-Bahn und eine große Quadrille. Außerdem werden Pferde verschiedener Rassen sowie unterschiedliche Reitweisen vorgestellt.

„Kleine Tierkunde zur Kaffeestunde“ heißt es wieder am Sonntag auf der Tierheimterrasse auf dem Rohrer Berg. Um 14 Uhr lädt der Tierschutzverein Meiningen zur nächsten Veranstaltung ein – diesmal mit dem Thema „Tierkommunikation – ein Erlebnisvortrag“. Zu Gast ist Michaela Bochus-Hirsch aus Berlin, Mensch-Hund-Coach und Tierkommunikatorin. Ihr Vortrag vermittelt praxisnahe Einblicke in die Tierkommunikation. Besucher können anschließend mit der Referentin ins Gespräch kommen. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Die Tierkommunikatorin hält den Vortrag kostenfrei zugunsten des Tierheims. Über Spenden für die Einrichtung freuen sich die Tierschützer.