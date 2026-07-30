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Veranstaltungstipps Schnellster Treppenläufer gesucht

Die Dampflok-Erlebniswelt feiert Geburtstag, es gibt eine Pool-Party und Feste: Von Freitag bis Sonntag ist einiges los in der Region.

Veranstaltungstipps: Schnellster Treppenläufer gesucht
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Der Treppenlauf hinauf auf Noahs Segel ist ein beliebter Wettkampf . Foto:  

Ein besonderes Ferienhighlight erwartet die Gäste am 1. August: Ab 14 Uhr verwandelt das Zephyrus Discoteam das Meininger Freibad in eine große Pool-Party. Mit DJ, aufblasbaren Großspielgeräten, Mitmachaktionen und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm ist beste Unterhaltung für Kinder, Jugendliche und Familien garantiert. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen erlebnisreichen Ferientag mit jeder Menge Wasserspaß, Musik und Sommerstimmung freuen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Veranstaltung ins Hallenbad verlegt.

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Geburtstag in der Dampflok-Erlebniswelt

Seit zwei Jahren gibt es die Dampflok-Erlebniswelt in Meiningen. Das Team nimmt das zum Anlass für besondere Aktionen. Am Samstag und Sonntag erwartet die Gäste ein vielseitiges Programm mit spannenden Einblicken, Mitmachaktionen und kleinen Überraschungen. Neben den Führungen steht ein Expertentalk mit Stadtbotschafter Werner Greifzu am Samstag und Sonntag jeweils um 13 Uhr auf dem Programm. Eisenbahninteressierte erhalten dabei spannende Hintergrundinformationen zur Geschichte und Technik der Dampflokomotive und können mit dem Fachmann ins Gespräch kommen. Kinder können sich auf ein spannendes Rätsel, den neuen Kinder-Audioguide sowie kleine Geburtstagsüberraschungen freuen. Für das leibliche Wohl sorgt das hauseigene DEW-Café mit einer Auswahl an Kaffee, Kuchen und köstlichen Kleinigkeiten. Die Erlebniswelt ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet, letzter Einlass um 16.30 Uhr.

Kräuter-Workshop

Der Kreisverband Schmalkalden-Meiningen des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) veranstaltet am 1. August einen Workshop für alle, die die Kraft heimischer Kräuter entdecken und nutzen möchten. In dem Workshop, der im Gemeinschaftsgarten Untermaßfeld im Schindgraben stattfindet, lernen die Teilnehmer ausgewählte Heilkräuter kennen. Sie erfahren Wissenswertes über Wirkung, Anwendung und Verarbeitung. Gemeinsam werden Kräuterprodukte hergestellt, die jeder Teilnehmer anschließend mit nach Hause nehmen kann. Für die Veranstaltung konnte die Thüringer Olitätenmajestät Berit Klaedtke von der Kräuterschule Schmalkalden gewonnen werden. Die Kräuterküche findet von 15 bis 17 Uhr statt. Teilnahme nur mit Anmeldung: sabrina.marr.sm@gmail.com.

Fest rund um den Brunnen

Der örtliche Karnevalclub lädt am 1. und 2 August zum Brunnenfest in Bibra ein. Rund um den festlich geschmückten Dorfbrunnen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Am Samstag beginnt das Fest um 20 Uhr mit musikalischer Unterhaltung durch Father & Son, die für einen stimmungsvollen Sommerabend sorgen werden. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Frühschoppen, begleitet von den Grabfeldmusikanten. Ab 12 Uhr können sich die Gäste auf ein Mittagessen mit Hüt’s und Rouladen freuen. Ab 14 Uhr stehen Spiel und Spaß mit Hüpfburg und Eis für die kleinen Besucher auf dem Programm. Am Nachmittag werden ab 15 Uhr Kaffee, Kuchen und Bratwurst angeboten.

Traditionelles Berghäuschenfest

Der Feuerwehrverein lädt am 1. und 2. August zum traditionellen Berghäuschenfest in Stedtlingen ein. Besucher dürfen sich auf ein gemütliches Festwochenende mit Musik, Unterhaltung und kulinarischen Angeboten freuen. Am Samstag beginnt das Fest um 20 Uhr mit einer Disco mit DJ Ronny. Der Sonntag startet um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Musikalisch begleitet wird der Nachmittag von den Sülzetaler Musikanten, die mit ihrer Blasmusik für eine gesellige Atmosphäre sorgen. Für das leibliche Wohl ist während des gesamten Festes gesorgt. Damit auch Gäste mit eingeschränkter Mobilität bequem teilnehmen können, wird am Sonntag ab 14.30 Uhr ein Shuttle-Service angeboten. Treffpunkt für den Transfer ist das Feuerwehrgerätehaus Stedtlingen.

Segel-Fest mit Familientag

Auf dem Ellenbogen bei Oberweid findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr „Noahs Segel-Fest“ statt. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Familientag. Im Mittelpunkt steht der Segel-Treppenlauf, bei dem Teilnehmer ab sieben Jahren die 84 Stufen des Aussichtsturms erklimmen und anschließend die Wendelrutsche hinunterfahren können. Neben Medaillen für alle Teilnehmer werden die Sieger mit Preisen geehrt. Für Kinder gibt es ein Programm mit Sommerrodelbahn, Feuerwehrauto, Hüpfburg, Spieleteppich, Bastelstation, Luftballontieren, Schminken und Glitzertattoos. Darüber hinaus sorgen Mitmachaktionen für Unterhaltung. Oldtimer-Fahrzeuge präsentieren sich direkt am Segel. Außerdem laden Händler aus der Region zum Bummeln ein. Musikalisch begleitet wird das Fest von der Band „Pepitos“. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Sport, Spaß und Spiel

Der SV Wacker Kaltenlengsfeld veranstaltet bis 2. August sein Sportfest. Unter dem Motto „Ein Verein. Ein Dorf. Ein Fest.“ erwartet die Besucher ein Programm mit Sport, Unterhaltung und Beisammensein. Am Freitag beginnt um 18 Uhr ein Kleinfeldturnier der Alten Herren. Der Samstag steht auch im Zeichen des Fußballs. Ab 10 Uhr messen sich die F-Junioren, gefolgt von den C-Junioren um 12.30 Uhr. Um 14 Uhr trifft die Mannschaft des SV Wacker Kaltenlengsfeld auf die „Best of 1986“. Höhepunkt ist um 16 Uhr das Spiel um den Kalten-Pokal zwischen dem RSV Fortuna Kaltennordheim und der SG Germania Kalten/Rhön. Ab 19 Uhr sorgt DJ Hanni für den musikalischen Ausklang. Das Bambini-Kinderfußballfestival eröffnet um 10 Uhr das Programm am Sonntag. Es folgen Fußballspiele der E-, D- und B-Junioren. Um 15 Uhr findet das Preiskegeln um 30 Liter Bier statt. Den Abschluss des Sportfestes bildet um 18 Uhr das beliebte Haxenessen.

Schlossführung

Am Sonntag laden die Meininger Museen zu Rundgängen durch Schloss Elisabethenburg ein – ein Haus voller Geschichte, Kunst und Musik. Vor über 300 Jahren von Bernhard I. erbaut, war es Residenz der Meininger Herzöge. Los geht die Führung um 11.15 Uhr am Museumsshop, 2. Obergeschoss. Eintritt: Tageskarte zzgl. zwei Euro.

Für Radler und Ausflügler

Der TSV Hermannsfeld lädt am Sonntag ab 14 Uhr wieder zum Radlertreff am Sportplatz in Hermannsfeld ein. Die Veranstaltung ist ein beliebter Treffpunkt für Radfahrer, Ausflügler und alle, die einen gemütlichen Nachmittag in geselliger Runde verbringen möchten. Die Gäste dürfen sich auf frisch gebrühten Kaffee und eine große Auswahl an leckeren, selbst gebackenen Kuchen freuen. Dabei sind nicht nur Radler willkommen, sondern alle Besucher, die eine kleine Pause einlegen und die gastliche Atmosphäre genießen möchten.

Fest für Motorsportfans

Nach jahrelanger Vorbereitungs- und Bauzeit ist es in Kaltennorheim soweit: Am Samstag, 1. August, 14 Uhr, wird der neue Enduropark am Köhlerberg offiziell eröffnet. Bereits ab 10 Uhr kann man den Motorsportbegeisterten beim freien Training auf der neuen Strecke zuschauen. Weiter erwartet die Besucher ein Rahmenprogramm mit Musik, DJs, einer Beachbar sowie Speisen und Getränken.

World Ranger Day

Am Freitag, 31. Juli, wird im Unesco-Biosphärenreservat Rhön der internationale World Ranger Day gefeiert – in diesem Jahr in der Erlebniswelt Rhönwald am Weidberg bei Kaltenwestheim. Von 12 bis 16 Uhr erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Infoständen, Mitmachaktionen und Führungen. Der Eintritt in die Erlebniswelt Rhönwald ist an diesem Tag kostenfrei. In und um die Erlebniswelt Rhönwald können Interessierte mit den R Rangern ins Gespräch kommen, Fragen stellen und mehr über ihre Aufgaben erfahren. Ergänzend dazu werden Mitmachaktionen und Naturerlebnisse angeboten, die besonders auch Familien und Kinder ansprechen. Um 13 Uhr und 15 Uhr starten Führungen, unter anderem zum Thema Insekten. Die Teilnahme ist kostenfrei.