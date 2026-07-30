Veranstaltungstipps: Schnellster Treppenläufer gesucht

Ein besonderes Ferienhighlight erwartet die Gäste am 1. August: Ab 14 Uhr verwandelt das Zephyrus Discoteam das Meininger Freibad in eine große Pool-Party. Mit DJ, aufblasbaren Großspielgeräten, Mitmachaktionen und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm ist beste Unterhaltung für Kinder, Jugendliche und Familien garantiert. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen erlebnisreichen Ferientag mit jeder Menge Wasserspaß, Musik und Sommerstimmung freuen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Veranstaltung ins Hallenbad verlegt.