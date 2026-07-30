Veranstaltungstipps: Schnellster Treppenläufer gesucht

Geburtstag in der Dampflok-Erlebniswelt

Seit zwei Jahren gibt es die Dampflok-Erlebniswelt in Meiningen. Das Team nimmt das zum Anlass für besondere Aktionen. Am Samstag und Sonntag erwartet die Gäste ein vielseitiges Programm mit spannenden Einblicken, Mitmachaktionen und kleinen Überraschungen. Neben den Führungen steht ein Expertentalk mit Stadtbotschafter Werner Greifzu am Samstag und Sonntag jeweils um 13 Uhr auf dem Programm. Eisenbahninteressierte erhalten dabei spannende Hintergrundinformationen zur Geschichte und Technik der Dampflokomotive und können mit dem Fachmann ins Gespräch kommen. Kinder können sich auf ein spannendes Rätsel, den neuen Kinder-Audioguide sowie kleine Geburtstagsüberraschungen freuen. Für das leibliche Wohl sorgt das hauseigene DEW-Café mit einer Auswahl an Kaffee, Kuchen und köstlichen Kleinigkeiten. Die Erlebniswelt ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet, letzter Einlass um 16.30 Uhr.