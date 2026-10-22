Veranstaltungstipps: Radeln, Musik und Tradition

Trachtenkirmes

Zur Trachtenkirmes wird vom 23. bis 25. Oktober nach Exdorf ins Kulturhaus geladen. Los geht es am Freitag um 20 Uhr mit dem Einmarsch der Nachwuchskirmesgesellschaft und der Kirmesgesellschaft. Umrahmt wird der Kirmestanz von der Band „Zeltstoff“. Außerdem dürfen sich die Gäste auf eine Show-Einlage freuen. Start am Samstag ist um 8 Uhr mit den Ständchen von Haus zu Haus. Ab 21 Uhr findet dann wieder der Kirmestanz mit Show-Einlage statt. Zum Frühschoppen mit den „Jüchsegrund-Musikanten“ wird am Sonntag ab 20 Uhr geladen, um 12 Uhr gibt es einen Mittagstisch mit Hüt´s und Brüh´. Gestärkt geht es um 15 Uhr mit dem Kindertanz mit „Black & White“, Einmarsch und Show-Tanz der Nachwuchs- und Kinderkirmesgesellschaft weiter. Den Abschluss bildet ab 19 der Kirmestanz mit „Black & White“.