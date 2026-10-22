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Veranstaltungstipps Radeln, Musik und Tradition

Von der Radeltour bis hin zu großer Kirchenmusik: Rund um Meiningen wartet ein abwechslungsreiches Wochenende mit zahlreichen Veranstaltungen auf Besucher.

Veranstaltungstipps: Radeln, Musik und Tradition
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Abradeln ist am Sonntag im Grabfeld angesagt. Foto: Archiv

Zu einer „Liebesmärchen-Lesung“ mit Autor und Regisseur Stefan Jonas wird am 23. Oktober in die Goetzhöhle nach Meiningen eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Manuela Rat und Doreen Lazar. Der Eintritt kostet neun Euro. Reservierungen sind bei Claudia Eck unter Tel. (0170) 9 73 29 35 möglich.

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Kirmes mit „Ohne Filter“

Ein abwechslungsreiches Festwochenende erwartet Besucher vom 23. bis 25. Oktober mit Tradition, Musik und geselligem Beisammensein bei der Kirmes in Bettenhausen. Am Freitag beginnt das Programm um 17.30 Uhr mit dem Kirmesgottesdienst. Ab 20 Uhr lädt die Band „Ohne Filter“ zum Tanz ins Kulturhaus ein. Ab 8 Uhr geht es am Samstag weiter mit den traditionellen Ständchen. Am Abend sorgt erneut die Band „Ohne Filter“ ab 20 Uhr für beste Stimmung m Kulturhaus. Zum Abschluss findet am Sonntag ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit Blasmusik im Kulturhaus statt, dem sich der Kindertanz ab 15 Uhr anschließt. Mit der traditionellen Beerdigung mit musikalischer Unterhaltung durch „Nachtfalken light“ findet die Kermes um 20 Uhr mit ihren festlichen Ausklang.

Trachtenkirmes

Zur Trachtenkirmes wird vom 23. bis 25. Oktober nach Exdorf ins Kulturhaus geladen. Los geht es am Freitag um 20 Uhr mit dem Einmarsch der Nachwuchskirmesgesellschaft und der Kirmesgesellschaft. Umrahmt wird der Kirmestanz von der Band „Zeltstoff“. Außerdem dürfen sich die Gäste auf eine Show-Einlage freuen. Start am Samstag ist um 8 Uhr mit den Ständchen von Haus zu Haus. Ab 21 Uhr findet dann wieder der Kirmestanz mit Show-Einlage statt. Zum Frühschoppen mit den „Jüchsegrund-Musikanten“ wird am Sonntag ab 20 Uhr geladen, um 12 Uhr gibt es einen Mittagstisch mit Hüt´s und Brüh´. Gestärkt geht es um 15 Uhr mit dem Kindertanz mit „Black & White“, Einmarsch und Show-Tanz der Nachwuchs- und Kinderkirmesgesellschaft weiter. Den Abschluss bildet ab 19 der Kirmestanz mit „Black & White“.

Musik, Show und Fußball

Vom 23. bis 25. Oktober wird auch in Berkach Kirmes gefeiert. Der TSV Berkach begrüßt seine Gäste zum Auftakt am Freitag mit dem Aufstellen des Kirmesbaums, einer Andacht auf dem Schlosshof sowie dem Herren-Punktspiel zwischen dem FC Grabfeld und dem Mehmelser SV Rot-Weiß. Die Hauptkirmes wird am Samstag veranstaltet. Los geht es mit den traditionellen Ständchen von Haus zu Haus. Am Abend sorgen die „Hollschter Musikanten“ für beste Unterhaltung, bevor die Kirmesgesellschaft feierlich einmarschiert und ihre Showeinlage präsentiert. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie. Nach dem Frühschoppen ab 10 Uhr mit den „Original Thüringer Grabfeld-Musikanten“ folgen Mittagessen und Kirmespredigt. Am Nachmittag dürfen sich die jüngsten Gäste auf den Kindertanz mit DJ Norbi, den Einmarsch der Kinder-Kirmesgesellschaft sowie Kaffee, Kuchen und Bratwürste freuen. Veranstaltungsort ist an allen Tagen das Kulturhaus.

Blues-Feeling

Die Erfurter Blues-Legende Jürgen Kerth & Band sind am 23. Oktober live in der Piano-Bühne in Oberthulba zu erleben. Die Besucher erwartet authentischer Shuffle-Blues, groovender Soul und virtuoses Gitarrenspiel mit humorvollen deutschen Texten. Gemeinsam mit Stefan Kerth (Bass), Alexander Wicher (Schlagzeug), Joe Dietz (Piano/Fender) sowie Jam-Gast Peter Kleinhenz verspricht er einen mitreißenden Konzertabend voller Spielfreude und Blues-Feeling. Karten Telefon (09736) 6 57 oder (0170) 2 98 27 42 (WhatsApp) www.pianobuehne.de

Hommage an Deep Purple

Die weltweit einzige weibliche Rockband mit ihrer Hommage an Deep Purple gastiert am 24. Oktober im Volkshaus Meiningen: Strange Kind Of Women. Die Besetzung der Band bilden fünf professionelle, international agierende Musikerinnen. Sei bieten eine gut eineinhalbstündige Bühnen-Performance mit ihrem leidenschaftlichen,energiegeladenen Temperament. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets für diesen Top Act gibt es bei Eventim oder an der Abendkasse.

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Kurse für Selbstgemachtes

Gemüse haltbar machen, Sauerkraut selbst herstellen oder fermentierte Getränke ausprobieren: Am 24. Oktober bietet das Fränkische Freilandmuseum Fladungen drei Praxiskurse rund um die Fermentation an. Von 9.30 bis 11.30 Uhr steht die Herstellung von Sauerkraut auf dem Programm. Anschließend können die Teilnehmer von 11.45 bis 13.15 Uhr Wasserkefir und Kombucha selbst zubereiten. Der dritte Kurs widmet sich von 14 bis 17 Uhr Kimchi und fermentiertem Gemüse mit heimischen Zutaten. Die Kurse richten sich an Erwachsene ab 16 Jahren. Die Teilnahme kostet je nach Kurs 29 bis 44 Euro pro Person inklusive Museumseintritt, zuzüglich Materialgeld.

Zum letzten Mal in diesem Jahr lädt der Tierschutzverein Meiningen in der monatlichen Veranstaltungsreihe „Kleine Tierkunde zur Kaffeestunde“ am 25. Oktober um 14 Uhr ins Terrassencafé des Meininger Tierheims auf dem Rohrer Berg, Am Alten Flugplatz 13, ein. Diesmal soll die ganzheitliche Tiergesundheit im Mittelpunkt stehen. Wie immer gibt es dazu selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und Getränke vom Meininger Tierschutzverein.

Musikalischer Höhepunkt

In der Meininger Stadtkirche erklingt am 25. Oktober um 17 Uhr das Oratorium „Paulus“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Die Aufführung gehört zum Programm des Herzog-Georg-Jahres. Den Orchesterpart übernimmt das Meininger Residenzorchester. Die Solopartien singen Sophie-Magdalena Reuter (Sopran), Katharina Fulda (Alt), Tobias Glagau (Tenor) und Mark Hightower (Bass). Die Gesamtleitung hat Kirchenmusikdirektor Sebastian Fuhrmann. Für die Meininger Kantorei ist der „Paulus“ der künstlerische Höhepunkt des Jahres. Karten gibt es im Vorverkauf ab 15 Euro: www.ticketshop-thueringen.de oder in den Touristinformationen.

Radler-Ausklang

Die Radsaison gemeinsam ausklingen lassen wollen die Radwegewarte der Gemeinde Grabfeld am 25. Oktober. Von 14 bis 17 Uhr findet eine geführten Rundtour statt. Auf rund 20 Kilometern geht es von Bibra über Bauerbach und Wölfershausen zurück nach Bibra. Dort wartet zum gemütlichen Abschluss ein Verpflegungsstopp an der Grabfeld-Radroute auf alle Radler.

Am 25. Oktober ist der Würzburger Autor Günter Huth mit seinem neuesten Fall aus der beliebten Krimireihe „Der Schoppenfetzer“ im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen zu Gast. Bei der Premierenlesung um 14 Uhr stellt er seinen neuen Krimi „Der Schoppenfetzer und der Eiswein-Erlöser“ vor. Auch abseits der Lesung bietet das Museum verschiedene Programmpunkte. Um 11 und 14 Uhr lädt eine öffentliche Überblicksführung zu einem Rundgang durch das Museum ein. Von 11 bis 15 Uhr können Besucher beim Kochprogramm im Dreiseithof aus Leutershausen nach historischen Rezepten mitkochen und die zubereiteten Speisen probieren.