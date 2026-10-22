Veranstaltungstipps: Radeln, Musik und Tradition

Musik, Show und Fußball
Vom 23. bis 25. Oktober wird auch in Berkach Kirmes gefeiert. Der TSV Berkach begrüßt seine Gäste zum Auftakt am Freitag mit dem Aufstellen des Kirmesbaums, einer Andacht auf dem Schlosshof sowie dem Herren-Punktspiel zwischen dem FC Grabfeld und dem Mehmelser SV Rot-Weiß. Die Hauptkirmes wird am Samstag veranstaltet. Los geht es mit den traditionellen Ständchen von Haus zu Haus. Am Abend sorgen die „Hollschter Musikanten“ für beste Unterhaltung, bevor die Kirmesgesellschaft feierlich einmarschiert und ihre Showeinlage präsentiert. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie. Nach dem Frühschoppen ab 10 Uhr mit den „Original Thüringer Grabfeld-Musikanten“ folgen Mittagessen und Kirmespredigt. Am Nachmittag dürfen sich die jüngsten Gäste auf den Kindertanz mit DJ Norbi, den Einmarsch der Kinder-Kirmesgesellschaft sowie Kaffee, Kuchen und Bratwürste freuen. Veranstaltungsort ist an allen Tagen das Kulturhaus.