„Ich hab mir gerade noch gefehlt“ sagt Daniel Helfrich am 16. Oktober im Volkshaus Meiningen. Unter diesem Motto präsentiert er ab 20 Uhr sein neues Programm im Rahmen der Meininger Kleinkunsttage. Täuschend echt parodiert er sich selbst und weckt sogar optisch den Eindruck, Daniel Helfrich zu sein. Eine geistreiche Pseudo-Tribute-Show vom Meister des gehobenen Blödsinns. Klingt komisch? Ist es auch! Da hat Daniel Helfrich wohl einen Klon gefrühstückt.