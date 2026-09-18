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Veranstaltungstipps Kirmes, Kunst, Kaffeetafel und Eisenbahnromantik

Von der Kirmes in Herpf über die längste Kaffeetafel der Region bis hin zu Mobilität, Kunst und Weltkindertag: Das Wochenende bietet viel Programm für alle Generationen.

Veranstaltungstipps: Kirmes, Kunst, Kaffeetafel und Eisenbahnromantik
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Bei all dem Trubel am Wochenende bietet das offene Atelier von Claudia Katrin Leyh die Möglichkeit, mehr über die Entstehung auch ihrer Skulpturen zu erfahren. Foto: Gisela Ruck

Wer am Wochenende zwischen Rhön, Grabfeld und Werratal unterwegs ist, muss sich nicht über Langeweile sorgen. Mit der Herpfer Kirmes, mehreren Familienfesten, dem Weltkindertag in Meiningen, Eisenbahnromantik in Fladungen und zahlreichen Kultur- und Wanderangeboten wartet ein besonders dichtes Veranstaltungsprogramm auf Besucher.

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Herpf feiert Kirmes

Zu den Höhepunkten gehört die Kirmes in Herpf, die bereits am Donnerstag um 18 Uhr im Kulturhaus mit dem traditionellen Ansaufen gestartet ist. Am Freitag richtet sich das Programm zunächst an die jüngeren Besucher. Um 15 Uhr beginnt ein Kindertanz mit DJ Norbi. Um 18.30 Uhr folgt der Kirmesgottesdienst. Am Abend übernimmt die Band „Die Oxen“ das musikalische Kommando.

Der Samstag startet bereits um 8 Uhr mit dem traditionellen Ständchen. Nach den Spielen der zweiten und ersten Fußballmannschaft wird am Abend erneut mit „Die Oxen“ gefeiert. Ausklang der Festtage ist am Sonntag ab 10 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen der Hexenberger. Sämtliche Veranstaltungen finden im Kulturhaus statt.

160 Tische für Herzog Georg

Ein besonderer Höhepunkt erwartet Besucher am Sonntag in der Meininger Innenstadt. Anlässlich des 160. Jahrestags der Thronbesteigung von Herzog Georg II. soll von 14 bis 18 Uhr die bislang längste Kaffeetafel der Stadt entstehen. Die Organisatoren planen 160 Tische, die sich von der Georgstraße über den Markt bis in die Anton-Ulrich-Straße erstrecken. Auf den Bänken finden nach Angaben der Veranstalter bis zu 1400 Gäste Platz.

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Kaffeetisch für alle: Meininger tafeln zum Thronjubiläum

15.09.2026 10:01 Kaffeetisch für alle Meininger tafeln zum Thronjubiläum

Das Georgjahr schließt neben dem Jubiläumsgeburtstag einen zweiten Jahrestag ein – die Inthronisation jährt sich zum 160. Mal. Meiningen will das an einer langen Kaffeetafel feiern.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht das Aufstellen eines Rekords, sondern das gemeinsame Feiern. Auf Ansprachen und offizielles Programm wird bewusst verzichtet. Stattdessen sollen die Besucher bei Kaffee und Kuchen miteinander ins Gespräch kommen. Für den Kaffee sorgt das Deutsche Rote Kreuz, das Backhaus Nahrstedt liefert verschiedene Blechkuchen. Darüber hinaus beteiligen sich Vereine aus Meiningen und den Ortsteilen mit selbst gebackenen Spezialitäten. Familien, Vereine und Firmen können Plätze an der Kaffeetafel vorab reservieren.

Für Unterhaltung sorgt die Brassband Temple of Boom, die entlang der Tafel musiziert. Außerdem mischen sich historisch kostümierte Stadtführer und Schauspieler unter die Gäste. Kinder können sich auf Stelzenläufer mit Ballontieren freuen. Um 15 Uhr steht zudem Straßentheater mit einer Clownin auf dem Programm.

Weltkindertag bringt Familien nach Meiningen

Am Sonntag steht der Weltkindertag im Mittelpunkt mehrerer Veranstaltungen in Meiningen.

Im Schloss Elisabethenburg laden die Meininger Museen von 10 bis 18 Uhr zu „Georg für Familien“ ein. Im Rahmen des Georg-Jahres können Familien bei einer Rätsel-Rallye die Sonderausstellung über Herzog Georg II. entdecken. Wer die Aufgaben löst, erhält eine kleine Belohnung.

Darüber hinaus werden mehrere Führungen angeboten. Um 11.15 Uhr startet eine Führung durch die Sonderausstellung, um 13 Uhr eine Familienführung unter dem Titel „Happy Birthday, Georg!“. Um 15 Uhr schließt sich eine Familien-Stadtführung an. Von 14 bis 16 Uhr können Kinder in einer offenen Werkstatt eigene Rasseln und Panflöten gestalten. Den Abschluss bildet um 16 Uhr eine musikalische Zeitreise mit historischen Kinderliedern.

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Weltkindertag: Mit Herzog Georg auf Entdeckungstour

17.09.2026 06:00 Weltkindertag Mit Herzog Georg auf Entdeckungstour

Die Meininger Museen feiern den Weltkindertag am 20. September mit Führungen, Mitmachangeboten und einer Rätsel-Rallye für Kinder und Erwachsene.

Nur wenige Schritte entfernt findet von 14 bis 18 Uhr das Zwingergassenfest statt. Die Zwingergasse verwandelt sich dabei erneut in eine bunte Familienmeile. Auf dem Programm stehen Live-Musik mit Nele Anders, eine Kletterwand, Hüpfburg, Bobby-Car-Strecke, Kreativecke, Malstraße und Popcorn. Die Meininger Feuerwehr bringt ein Löschfahrzeug zum Anschauen und Erkunden mit. Das Kunsthaus Nekst beteiligt sich mit eigenen Kreativangeboten und geöffneten Ausstellungsräumen. Die Erlöse aus dem Kaffee-, Kuchen- und Getränkeverkauf kommen dem Verein Frauen helfen Frauen zugute.

Zum Kindertag laden der Evangelische Kirchenkreis Südthüringen, das Charlottenhaus 2.0 und die Dolmarfreunde am Sonntag auf den Dolmar ein. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Gottesdienst für Groß und Klein, musikalisch begleitet vom Posaunenchor Meiningen mit Band. Anschließend gibt es Mittagessen im Charlottenhaus, Bratwürste vom Dolmar-Grill sowie Kaffee und Kuchen an der Vereinshütte. Für Kinder werden unter anderem Kinderschminken sowie Spiel-, Spaß- und Kreativangebote angeboten. Die Veranstalter versprechen einen Tag mit Gemeinschaft, Begegnungen und Angeboten für die ganze Familie.

Märchen, Theater und Familienprogramm

Bereits zum dritten Mal veranstaltet das Südthüringer Amateurtheater in Obermaßfeld-Grimmenthal sein Theatersommerfest. Schauplatz ist das Haus der Vereine, dessen Außengelände wieder zur Freilichtbühne wird. Im Mittelpunkt steht das Grimm-Märchen „Die Goldene Gans“. Die Premiere beginnt am Freitag um 17 Uhr. Weitere Vorstellungen folgen am Samstag um 15.30 Uhr und Sonntag um 13.30 Uhr.

Rund um die Aufführungen wartet ein großes Familienprogramm mit Hüpfburg, Ballkanonen, Malstraße, Kinderschminken, Glitzertattoos und Kegelangeboten. Am Sonntag startet zudem ein musikalischer Frühschoppen. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen mit den Obermaßfelder Karnevalsfreunden, ehe am Nachmittag sogar Fahrten mit dem Feuerwehrauto angeboten werden.

Eisenbahnfreunde kommen auf ihre Kosten

Gleich zwei Veranstaltungen richten sich an Eisenbahn- und Technikfans.

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30 Jahre Rhön-Zügle: Fladungen feiert seine Museumsbahn

16.09.2026 12:00 30 Jahre Rhön-Zügle Fladungen feiert seine Museumsbahn

Historische Busse auf der Linie 411, Dampfzüge und Handwerksvorführungen: Das Rhön-Zügle feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einem Festwochenende.

Im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen wird am Samstag und Sonntag das 30-jährige Bestehen des Rhön-Zügles gefeiert. Geplant sind zusätzliche Zugfahrten, historische Gastlokomotiven, Musik, eine Modellbahnanlage und Mitmachangebote für Kinder. Am Sonntag wird das Jubiläum mit dem Schautag „Historische Handwerke“ verbunden.

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Mobilität entdecken: Erlebnistag mit Bus und Bahn

17.09.2026 12:00 Mobilität entdecken Erlebnistag mit Bus und Bahn

Mit Werkstattführungen, Fahrsimulatoren und einer Mobilitätsmeile lädt Meiningen am 19. September zum großen Aktionstag mit Bus und Bahn ein.

Parallel dazu findet am Samstag der Tag des Busses und der Schiene statt. Ab 10 Uhr laden die Süd-Thüringen-Bahn, die Dampflok Erlebniswelt Meiningen und die Mobilitätsmeile am Bahnhof zu Informationsangeboten, Führerstandsfahrten, Werkstattbesichtigungen und Fahrzeugschauen ein.

Familienfeste, Vorträge und Jubiläen

Am Freitag von 14 bis 17 Uhr wird auf dem Ellenbogen das 20-jährige Bestehen des Premiumwanderwegs Hochrhöner gefeiert. An der Aussichtsplattform Noahs Segel warten Mitmachstationen, Quiz-Rallye, Naturinformationen, Briefmarken, eine geöffnete Sommerrodelbahn und Angebote rund um das Rebhuhn, den Vogel des Jahres 2026. Ebenfalls am Freitag lädt Familienberater Jan-Uwe Rogge um 19 Uhr in die Mehrzweckhalle Kaltenwestheim ein. Unter dem Titel „Mit Humor, Herz und Vertrauen – So kann Erziehung Spaß machen“ spricht er über Erziehungsfragen und den Familienalltag.

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Familienfest: Wander-Ikone Hochrhöner feiert 20. Geburtstag

03.09.2026 11:00 Familienfest Wander-Ikone Hochrhöner feiert 20. Geburtstag

Drei Länder und ein PremiumWanderweg: Der 20. Geburtstag des Hochrhöners wird in Thüringen am 18. September mit einem Familiennachmittag auf dem Ellenbogen gefeiert.

In Helmershausen begeht der Kindergarten „Traumschlösschen“ am Samstag sein 70-jähriges Bestehen. Die Feier beginnt um 14 Uhr im Kulturhaus mit einem Programm der Kinder und setzt sich anschließend mit einem Herbstfest am Kindergarten fort.

Im Kulturhaus Bettenhausen findet bereits am Freitag von 17 bis 19.30 Uhr ein Baby- und Kinderbasar statt. Schwangere erhalten mit Begleitperson bereits ab 16.30 Uhr Zutritt. Ein Teil der Erlöse geht an den Kindergarten „Rhönzwerge“, die Grundschule Herpf und die Regelschule Bettenhausen.

Kunst und Kreativität

Kunstinteressierte können das ganze Wochenende über das Rittergut Oberkatz besuchen. Claudia Katrin Leyh und Mandy Rasch öffnen dort jeweils von 11 bis 18 Uhr ihre Ateliers. Gezeigt werden Bronzeplastiken, Emaillearbeiten und Schmuck. Das Motto lautet „Kunst küsst Geschichte“.

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Rhöner Künstlerin: Das schönste Denkmal für Lothar Späth

06.04.2026 09:30 Rhöner Künstlerin Das schönste Denkmal für Lothar Späth

Der Mensch ist ihr Thema und ihre Arbeiten sind mehrfach prämiert. Claudia Katrin Leyhs Kunst erlebt enormen Aufschwung. Der neueste Clou: ein Denkmal für Lothar Späth in Jena.

Zum Kunstherbst lädt am Sonntag zudem die Kunststation Oepfershausen ein. Von 14 bis 18 Uhr können Besucher drucken, malen, filzen, falten und basteln. Alle Mitmachangebote sind kostenlos. Auch das Natur-Aktiv-Museum im Schwarzen Schloss ist geöffnet.

Wandern und Familienfeste in der Rhön

Der SV Wacker Kaltenlengsfeld veranstaltet am Sonntag seinen 13. Rhön-Wandertag. Angeboten werden Touren über acht, 12,5 und 26 Kilometer. Die Strecken führen unter anderem über die Hümpfershäuser Hütte, die Hardt, das Buchenhain und den Gläserberg. Nach den Wanderungen gibt es Kaffee, Kuchen, Bratwürste und Rhöner Bier im Dorfgemeinschaftshaus.

Wer es etwas kürzer mag, kann sich um 10.45 Uhr an der Tourist-Information Meiningen der rund zehn Kilometer langen „Berkeser Tour“ anschließen.

In Unterweid laden die Landfrauen am Sonntag ab 11 Uhr zum Kinderfest am Feuerwehrhaus ein. Zum Weltkindertag erwartet die Besucher ein Programm für die ganze Familie. Für Kinder werden eine Hüpfburg, eine Tombola, eine Bastelecke, eine Schminkstation sowie ein Clown mit Ballontieren angeboten. Zum Mittagessen stehen Nudeln mit Tomatensoße oder Gulasch bereit. Darüber hinaus gibt es Kaffee, Kuchen, Gegrilltes und Getränke.

Auch in Birx steht der Sonntag ganz im Zeichen der Familien. Am Dorfgemeinschaftshaus beginnt um 15 Uhr ein Kinderfest mit Kaffee, Kuchen und frischen Waffeln. Ab 16.30 Uhr wird Gegrilltes angeboten. Auf die Kinder warten Spiel- und Mitmachangebote sowie ein Biathlonschießtraining. Die Senioren des Ortes sind zu einer kostenlosen Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen eingeladen.

In Bettenhausen wird der Weltkindertag mit einem Familiensportfest im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre SG Fortuna Bettenhausen“ gefeiert. Ab 14 Uhr gibt es an der Alten Gärtnerei Spiel- und Bewegungsangebote, eine Hüpfburg sowie Kaffee, Kuchen und Gegrilltes.

Bereits am Samstag gehört das Gelände den Boulespielern. Dort wird der Herbesen-Cup ausgetragen. Anmeldungen sind bis 10 Uhr möglich, teilnehmen können Interessierte unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit.