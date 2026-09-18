Veranstaltungstipps: Kirmes, Kunst, Kaffeetafel und Eisenbahnromantik

Zum Kindertag laden der Evangelische Kirchenkreis Südthüringen, das Charlottenhaus 2.0 und die Dolmarfreunde am Sonntag auf den Dolmar ein. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Gottesdienst für Groß und Klein, musikalisch begleitet vom Posaunenchor Meiningen mit Band. Anschließend gibt es Mittagessen im Charlottenhaus, Bratwürste vom Dolmar-Grill sowie Kaffee und Kuchen an der Vereinshütte. Für Kinder werden unter anderem Kinderschminken sowie Spiel-, Spaß- und Kreativangebote angeboten. Die Veranstalter versprechen einen Tag mit Gemeinschaft, Begegnungen und Angeboten für die ganze Familie.

Märchen, Theater und Familienprogramm

Bereits zum dritten Mal veranstaltet das Südthüringer Amateurtheater in Obermaßfeld-Grimmenthal sein Theatersommerfest. Schauplatz ist das Haus der Vereine, dessen Außengelände wieder zur Freilichtbühne wird. Im Mittelpunkt steht das Grimm-Märchen „Die Goldene Gans“. Die Premiere beginnt am Freitag um 17 Uhr. Weitere Vorstellungen folgen am Samstag um 15.30 Uhr und Sonntag um 13.30 Uhr.

Rund um die Aufführungen wartet ein großes Familienprogramm mit Hüpfburg, Ballkanonen, Malstraße, Kinderschminken, Glitzertattoos und Kegelangeboten. Am Sonntag startet zudem ein musikalischer Frühschoppen. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen mit den Obermaßfelder Karnevalsfreunden, ehe am Nachmittag sogar Fahrten mit dem Feuerwehrauto angeboten werden.

Eisenbahnfreunde kommen auf ihre Kosten

Gleich zwei Veranstaltungen richten sich an Eisenbahn- und Technikfans.

Im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen wird am Samstag und Sonntag das 30-jährige Bestehen des Rhön-Zügles gefeiert. Geplant sind zusätzliche Zugfahrten, historische Gastlokomotiven, Musik, eine Modellbahnanlage und Mitmachangebote für Kinder. Am Sonntag wird das Jubiläum mit dem Schautag „Historische Handwerke“ verbunden.

Unsere Empfehlung für Sie Mobilität entdecken Erlebnistag mit Bus und Bahn Mit Werkstattführungen, Fahrsimulatoren und einer Mobilitätsmeile lädt Meiningen am 19. September zum großen Aktionstag mit Bus und Bahn ein.

Parallel dazu findet am Samstag der Tag des Busses und der Schiene statt. Ab 10 Uhr laden die Süd-Thüringen-Bahn, die Dampflok Erlebniswelt Meiningen und die Mobilitätsmeile am Bahnhof zu Informationsangeboten, Führerstandsfahrten, Werkstattbesichtigungen und Fahrzeugschauen ein.

Familienfeste, Vorträge und Jubiläen

Am Freitag von 14 bis 17 Uhr wird auf dem Ellenbogen das 20-jährige Bestehen des Premiumwanderwegs Hochrhöner gefeiert. An der Aussichtsplattform Noahs Segel warten Mitmachstationen, Quiz-Rallye, Naturinformationen, Briefmarken, eine geöffnete Sommerrodelbahn und Angebote rund um das Rebhuhn, den Vogel des Jahres 2026. Ebenfalls am Freitag lädt Familienberater Jan-Uwe Rogge um 19 Uhr in die Mehrzweckhalle Kaltenwestheim ein. Unter dem Titel „Mit Humor, Herz und Vertrauen – So kann Erziehung Spaß machen“ spricht er über Erziehungsfragen und den Familienalltag.

In Helmershausen begeht der Kindergarten „Traumschlösschen“ am Samstag sein 70-jähriges Bestehen. Die Feier beginnt um 14 Uhr im Kulturhaus mit einem Programm der Kinder und setzt sich anschließend mit einem Herbstfest am Kindergarten fort.

Im Kulturhaus Bettenhausen findet bereits am Freitag von 17 bis 19.30 Uhr ein Baby- und Kinderbasar statt. Schwangere erhalten mit Begleitperson bereits ab 16.30 Uhr Zutritt. Ein Teil der Erlöse geht an den Kindergarten „Rhönzwerge“, die Grundschule Herpf und die Regelschule Bettenhausen.

Kunst und Kreativität

Kunstinteressierte können das ganze Wochenende über das Rittergut Oberkatz besuchen. Claudia Katrin Leyh und Mandy Rasch öffnen dort jeweils von 11 bis 18 Uhr ihre Ateliers. Gezeigt werden Bronzeplastiken, Emaillearbeiten und Schmuck. Das Motto lautet „Kunst küsst Geschichte“.

Zum Kunstherbst lädt am Sonntag zudem die Kunststation Oepfershausen ein. Von 14 bis 18 Uhr können Besucher drucken, malen, filzen, falten und basteln. Alle Mitmachangebote sind kostenlos. Auch das Natur-Aktiv-Museum im Schwarzen Schloss ist geöffnet.

Wandern und Familienfeste in der Rhön

Der SV Wacker Kaltenlengsfeld veranstaltet am Sonntag seinen 13. Rhön-Wandertag. Angeboten werden Touren über acht, 12,5 und 26 Kilometer. Die Strecken führen unter anderem über die Hümpfershäuser Hütte, die Hardt, das Buchenhain und den Gläserberg. Nach den Wanderungen gibt es Kaffee, Kuchen, Bratwürste und Rhöner Bier im Dorfgemeinschaftshaus.

Wer es etwas kürzer mag, kann sich um 10.45 Uhr an der Tourist-Information Meiningen der rund zehn Kilometer langen „Berkeser Tour“ anschließen.

In Unterweid laden die Landfrauen am Sonntag ab 11 Uhr zum Kinderfest am Feuerwehrhaus ein. Zum Weltkindertag erwartet die Besucher ein Programm für die ganze Familie. Für Kinder werden eine Hüpfburg, eine Tombola, eine Bastelecke, eine Schminkstation sowie ein Clown mit Ballontieren angeboten. Zum Mittagessen stehen Nudeln mit Tomatensoße oder Gulasch bereit. Darüber hinaus gibt es Kaffee, Kuchen, Gegrilltes und Getränke.

Auch in Birx steht der Sonntag ganz im Zeichen der Familien. Am Dorfgemeinschaftshaus beginnt um 15 Uhr ein Kinderfest mit Kaffee, Kuchen und frischen Waffeln. Ab 16.30 Uhr wird Gegrilltes angeboten. Auf die Kinder warten Spiel- und Mitmachangebote sowie ein Biathlonschießtraining. Die Senioren des Ortes sind zu einer kostenlosen Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen eingeladen.

In Bettenhausen wird der Weltkindertag mit einem Familiensportfest im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre SG Fortuna Bettenhausen“ gefeiert. Ab 14 Uhr gibt es an der Alten Gärtnerei Spiel- und Bewegungsangebote, eine Hüpfburg sowie Kaffee, Kuchen und Gegrilltes.

Bereits am Samstag gehört das Gelände den Boulespielern. Dort wird der Herbesen-Cup ausgetragen. Anmeldungen sind bis 10 Uhr möglich, teilnehmen können Interessierte unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit.