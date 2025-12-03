Die Vorweihnachtszeit hat begonnen. Fürs 2. Adventswochenende stehen erneut jede Menge Veranstaltungen in der Region zwischen Dolmar und Werratal, Rhön und Grabfeld an, um sich einzustimmen. Hier eine Auswahl. Freitag, 5. Dezember Schwarza: Mit dem ersten gemeinsamen Nikolausmarkt am Freitag, 5. Dezember, soll das Zusammenwachsen der Schulgemeinschaft an der mit Beginn des Schuljahres 2025/2026 neu gebildeten Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) „Am Dolmar“ gestärkt werden. Gäste sind von 15 Uhr bis 18 Uhr auf dem Schulgelände in Schwarza willkommen. Nach der Begrüßung folgt ein Weihnachtsprogramm der Klassen 1 bis 6 mit Krippenspiel. Um 15.30 Uhr öffnet der Nikolausmarkt mit verschiedenen Ständen: Basteln, Tombola, Weihnachtsgeschichten, Foto-Ecke, Glitzer-Tattoos, Kinderschminken sowie fürs leibliche Wohl mit alkoholfreien Heiß- und Kaltgetränken, Bratwürsten, Kuchen, Waffeln, Pommes und Plätzchen. Alle Einnahmen kommen dem Kinder- und Jugendförderverein Kühndorf und dem Förderverein Regelschule Schwarza zugute. Samstag, 6. DezemberOepfershausen: Ein Jubiläum feiern Schulförderverein und Grundschule Am Hahnberg am Samstag, 6. Dezember. Zum 20. Mal wird zum Weihnachtsmarkt in Oepfershausen eingeladen. Um 15 Uhr beginnt die Veranstaltung in der Kirche mit einem Programm. Die Grundschulklassen lassen Weihnachtslieder erklingen und die Theater-AG präsentiert ein Stück vom Nikolaus. Anschließend ist die Kaffeestube im Schwarzen Schloss geöffnet und an Ständen auf dem Anger werden Besucher empfangen. Neben Bratwürsten, Glühwein, heißem Apfelsaft, Schokoäpfeln und Waffeln, gibt es viele dekorative oder köstliche Weihnachtsgeschenke. Plätzchen, Eierlikör und Schmuck in allen Variationen werden zum Verkauf angeboten. Hier findet man etwas für die Festtage. Für Kinder bieten das Glücksrad und die Bastelstube gute Unterhaltung. Auch der Weihnachtsmann wird anzutreffen sein. Es darf also zuvor ein Weihnachtsgedicht oder Lied geübt werden. Organisatoren und Helfer von Förderverein und Grundschule freuen sich auf einen schönen Nachmittag mit zahlreichen Gästen. Einödhausen: Zum Weihnachtsmarkt in Einödhausen sind am Samstag, 6. Dezember, ab 16 Uhr alle Einwohner und Gäste eingeladen. Die werden nämlich verwöhnt mit Glühwein, Glühbirne, Kinderpunsch, Kesselgulasch, Bratwurst, Waffeln und süßen Leckereien. Für Weihnachten können kleine Geschenke erworben werden und um 17.30 Uhr schaut der Nikolaus vorbei und bringt allen Kindern eine süße Überraschung. Es freuen sich der Feuerwehrverein Einödhausen und der SAT-Förderverein. Meiningen: Unter dem Motto „Lasst uns froh und munter sein“ lädt der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Meiningen am Samstag, 6. Dezember ins Begegnung- und Beratungszentrum „Sarterstift“ zum Adventsmarkt ein. Neben Kaffee und Kuchen erwarten die Besucher leckere Crepes und Stockbrot an der Feuerschale. Alle kleinen Gäste können in der Bastelecke ihrer Kreativität freien Lauf lassen und vielleicht das ein oder andere kleine Weihnachtsgeschenk gestalten. Die Mitarbeiter waren gemeinsam mit ihren Ehrenamtlichen bereits fleißig am Basteln und Gestalten und haben eine Vielzahl an liebevollen, kreativen Geschenken vorbereitet. Dabei findet sich bestimmt schon ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Liebsten. Alle Erlöse des Marktes, der von 15 bis 18 Uhr stattfindet, gehen komplett als Spende an die Hospizarbeit in Meiningen und Umgebung.