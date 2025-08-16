Zu einem Sommerfest in der Gemeinschaftsunterkunft Köppelsdorf „Sternradio“ sind alle Interessierten für den 13. September, 14 bis 17 Uhr, eingeladen. In der Neuhäuser Straße 12 in Sonneberg können sich die Gäste auf kleine Leckereien und Getränke, Spiel und Bewegung für Kinder in der Hüpfburg, Tischtennis für große und kleine Leute freuen und darauf, gemeinsam zu genießen und zu spielen, nennt Christoph Zeh von der Lokalen Koordinierungs- und Fachstelle Vielfalt statt Einfalt des Landkreises Sonneberg einen der Höhepunkte der kommenden Wochen. Es gibt viele mehr.