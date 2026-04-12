Raus aus dem Alltag, rein in die Natur: Seit Karfreitag heißt es im hessischen Teil des Unesco-Biosphärenreservats Rhön wieder „Wanderschuhe an und los!“. Jeden Freitag um 14 Uhr nehmen die Biosphären-Ranger sowie zertifizierte Natur- und Landschaftsführer Interessierte mit zu den schönsten, spannendsten und vielfältigsten Orten in der hessischen Rhön. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.
Veranstaltungsreihe Immer freitags die Rhön erkunden
Redaktion 12.04.2026 - 09:16 Uhr