Raus aus dem Alltag, rein in die Natur: Seit Karfreitag heißt es im hessischen Teil des Unesco-Biosphärenreservats Rhön wieder „Wanderschuhe an und los!“. Jeden Freitag um 14 Uhr nehmen die Biosphären-Ranger sowie zertifizierte Natur- und Landschaftsführer Interessierte mit zu den schönsten, spannendsten und vielfältigsten Orten in der hessischen Rhön. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.