Pflanzenmarkt, Bach-Festival mit Kunsthandwerk, Reklametreff, Citylauf und Tanzshow im Theater – gleich fünf Veranstaltungen stehen am Samstag, 26. April, in der Kreisstadt an. Da gilt es, einiges zu koordinieren, damit die Interessen von Sportlern ebenso berücksichtigt werden wie die der Kunstliebhaber und Gartenfreunde. Und natürlich geht es auch um die Sicherheit.