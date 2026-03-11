Wer meint, es sei nichts los in der Region, der irrt gewaltig. Zella-Mehlis zum Beispiel zeigt mit seinem Plan der Höhepunkte für das laufende Jahr, dass genau das Gegenteil der Fall ist und bei einer Fülle an Veranstaltungen garantiert jeder etwas für sich finden kann. Tina Heyder, Leiterin Fachdienst Bürgerbeteiligung, Sport, Kultur und Freizeit in der Stadtverwaltung Zella-Mehlis, hat während der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses einen groben Überblick geliefert.