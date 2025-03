Vor einigen Tagen tauchte der Schmalkalder Ordnungsamtsleiter Marko Riedl mit einem Mitarbeiter unangekündigt bei einer Party in der Werra-Aue in Wernshausen und einer Veranstaltung in der Villa K in Schmalkalden auf. Es ging dabei um die Einhaltung des Jugendschutzes und das Sicherheitskonzept.