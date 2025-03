Flossenbürg (dpa/lby) - Am 9. April 1945 ist der Theologe Dietrich Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet worden. Die Evangelisch-lutherische Kirche in Bayern lädt anlässlich des 80. Jahrestages des Todes Bonhoeffers zu einer Veranstaltungswoche ein. Unter dem Motto "grenzenlos hoffen" gibt es in Flossenbürg in der Oberpfalz zwischen dem 3. und 10. April Vorträge, ein Jugendtreffen, Musik und einen Gedenkgottesdienst.