„Ein Gesprächsangebot steht“, so lautet die Antwort von Oberbürgermeister André Knapp auf die Frage, wie die Stadt Suhl den Betreibern des Kinos und der Kinobar in Sachen größerer Veranstaltungen entgegen kommen könnte. Er selbst, so versichert er, sei überrascht davon gewesen, dass die beiden Unternehmer an die Öffentlichkeit gegangen seien. „Man setzt die Stadt unter Druck. Nach dem Motto: Mal sehen, was dann passiert“, beschreibt er die Sache aus Sicht der Stadtverwaltung.