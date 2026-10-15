Auch in Hinblick auf Image und Tourismus nutzte die durch Industrie und Dienstleistungsgewerbe geprägte Geburtsstadt der Brüder Grimm die Schau. Die Übernachtungszahlen seien seit der LGS gestiegen, stellte die Landesregierung zehn Jahre später fest. Aus Anlass der LGS wurde auch das Umweltzentrum im Stadtteil Lamboy errichtet, das noch heute von der Stadt als Bildungseinrichtung genutzt wird.

Landesgartenschau mit Haushaltslage "nicht vereinbar"

Die anderen Städte sind da etwas verhaltener: In Gießen stehe diese Frage derzeit nicht auf der Agenda, hieß es. In Bad Nauheim schließt man das auch aus. "Heute wäre eine erneute Ausrichtung der Landesgartenschau nicht mehr nötig", hieß es. Zudem sei die Haushaltslage heute deutlich angespannter als vor 16 Jahren. "Die Stadt muss ihre Pflichtaufgaben und die kommunale Daseinsvorsorge verlässlich erfüllen", teilte die Pressestelle mit. "Eine Großveranstaltung dieser Art wäre mit den heutigen finanziellen Spielräumen nicht vereinbar."