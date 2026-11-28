Licht, Musik und jede Menge Angebote für Kinder: Beim Lichterfest im Sonneberger Stadtteil Wolkenrasen ist am Freitagabend einiges geboten gewesen. Am Wolkenplatz kamen zahlreiche Besucher zusammen, um gemeinsam einen vorweihnachtlichen Abend zu verbringen. Pünktlich um 17 Uhr füllte sich der Bereich vor dem Stadtteilzentrum Wolke 14. Viele Eltern waren mit ihren Kindern gekommen. Als die Turnhalle geöffnet wurde, strömten die Familien hinein, um den Auftritten zuzuschauen oder später selbst beim Schwarzlicht-Tischtennis aktiv zu werden.