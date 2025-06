Derzeit ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung in vier Fällen. Insgesamt waren nach aktuellem Ermittlungsstand sechs Personen, die eine Veranstaltung auf dem Nappenplatz in Bad Salzungen in der Zeit von Samstag 21.30 Uhr bis Sonntag 01.30 Uhr, besucht hatten von Gedächtnislücken und enormer Übelkeit betroffen.