Lila Licht, lila Luftballons und lila Dekoration – ganz in Lila war die Ebene 3 des SRH Zentralklinikums Suhl am Montag gehüllt. Denn Lila ist die Farbe des Welt-Frühgeborenen-Tags, der am 17. November begangen wird, und der Anlass war für ein großes Treffen ehemaliger Suhler Frühchen. Nach Wochen, Monaten oder Jahren kehrten sie mit ihren Familien dorthin zurück, wo ihr Leben früher als vorgesehen begann.