Veranstalter reagieren: Einzelfinale der Bad Homburg Open wegen Hitze vorgezogen

Bad Homburg - Wegen der für Samstag vorhergesagten extremen Hitzebedingungen haben die Veranstalter der Bad Homburg Open den Zeitplan angepasst. Das Einzelfinale des Tennisturniers in der hessischen Kurstadt soll nun schon um 11.00 Uhr beginnen und damit zweieinhalb Stunden früher als ursprünglich geplant, wie die Organisatoren mitteilten. Das Doppelfinale soll im Anschluss an das Einzelfinale stattfinden.