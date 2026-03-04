Den 17. August wünschen sich in Gehren und im Rathaus Ilmenau viele herbei: Zu diesem Zeitpunkt soll die Großbaustelle Kita Gehren (endlich) Geschichte, die Mädchen und Jungen aus dem alten Gebäude in der Theo-Neubauer-Straße in die Stadtmitte an den Schlosspark gezogen sein. Die Bauarbeiten scheinen laut Aussage in der jüngsten Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses gut voranzukommen, sodass bislang nichts gegen den avisierten Termin spricht.