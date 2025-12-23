In der Dezember-Stadtratssitzung in Themar hat der Stadtrat den scheidenden Bürgermeister Peter Harenberg verabschiedet. Der Beigeordnete der Stadt Michael Bischoff dankte Peter Harenberg für seine Arbeit als ehrenamtlicher Bürgermeister zum Wohl der Stadt und überreichte im Namen des Stadtrats einen Präsentkorb. Peter Harenberg erinnerte daran, dass die Legislatur mit Corona, Krieg und Energiekrise keine leichte gewesen sei. Auch er bedankte sich für die konstruktive Zusammenarbeit im Stadtrat. „Vergesst nicht, dass wir das alles hier für die Bürger der Stadt tun“, erinnerte er das Gremium.