Helga Neumann hat in 61 Jahren von 1963 bis 2024 unzählige Gottesdienste an der Orgel begleitet. In ihren Festsprachen betonten der Kirchenälteste Harald Hohmann und Pfarrer Alfred Spekker die Treue von Helga Neumann in ihrem Dienst zum Lobe Gottes und zur Freude der Gemeinde. Pfarrer Alfred Spekker sagte: „Ich habe mich lange vor diesem Augenblick gefürchtet, aber er fällt mir leichter, weil ich weiß, dass wir den Dienst in jüngere Hände abgeben. Max Wedjelek hat diesen Dienst nun übernommen.“