„Ich habe geweint vor Freude. Ich habe gefeiert. Ich bin einfach überglücklich.“ So beschreibt Claudia Jacobs ihre Emotionen, als sie vom Sturz Nicolás Maduros erfahren hat. Denn genau wegen dem bis zu seinem Sturz am 3. Januar machthabenden Präsidenten in Venezuela und seiner bzw. der bereits von seinem Vorgänger betriebenen Politik, welche die Lage in dem im Norden Südamerikas gelegenen Land immer mehr verschlechterte, ist die 48-Jährige vor gut zehn Jahren aus ihrer Heimat geflohen. „Nicht, weil ich wollte“, wie sie schweren Herzens sagt, „sondern weil ich musste.“