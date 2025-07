Venedig - Man hätte gewarnt sein können. Die Hinweistafeln hängen ja in der ganzen Stadt, am Bahnhof Santa Lucia, auf dem Markusplatz, an den Vaporetto-Anlegestellen, und das in allen möglichen Sprachen. "Attenzione borseggiatori". "Attention pickpockets". "Beware pickpockets". Und "Achtung Taschendiebe" selbstverständlich auch. Aber dann ist das Portemonnaie halt doch nicht mehr in der Hosentasche. So geht es in Venedig ein paar Dutzend Urlaubern jeden Tag.