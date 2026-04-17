Obwohl er am kommenden Samstag, 18. April, mit dem Erstligist SKV Olympia Mörfelden den bitteren Weg zurück in die zweite Liga gehen muss, scheint Silvan Meinunger immer noch aus dem Häuschen zu sein – im positiven Sinne versteht sich. Der 22-Jährige hat nach wie vor die Motivation, sich zusammen mit den Hessen halbwegs gescheit aus dem Himmel der Kegelgötter zu verabschieden. Beim Tabellenzweiten SKC Unterharmersbach, der trotz gewaltigen Rückstands auf den designierten Rekordmeister Zerbst ohne Sorgen aufspielen könnte, werden sich die Rand-Frankfurter aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr als das Prädikat „achtbar“ verdienen. Das weiß natürlich Meinunger auch, doch warum bleibt sein sportlicher Ehrgeiz, sein Antrieb auch am letzten Spieltag so immens hoch? Liegt es am Einzug „seiner“ Jungs ins Final Four am 25. April, wo die Hessen erneut im DKBC-Halbfinale auf Unterharmersbach treffen? Nicht nur!