Erneut hat der Veilsdorfer Gemeinderat über die Zukunft seiner Kindergärten diskutiert. In der Versammlung in Hetschbach hatte der Rat – aufgrund der Bedeutung des Themas – den Tagesordnungspunkt nach ganz vorn gezogen, statt ihn als letztes zu diskutieren. Ein Beschluss über die Zukunft der Einrichtungen war damit nicht verbunden. Nachdem das Thema in der Gemeinde aufgekommen ist, besteht aber offenbar ein großer Diskussionsbedarf.