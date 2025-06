Bei den Deutschen Meisterschaften im Classic-Kegeln in München holte sich der gebürtige Veilsdorfer Silvan Meinunger in der Altersklasse U23 der Männer die Vizemeisterschaft. Was für eine tolle Leistung. „ Mit dieser Platzierung konnte ich so nicht unbedingt rechnen. Deshalb kam dieser Erfolg auch für mich sehr unerwartet. Ich bin mit der Einstellung in die Meisterschaft gegangen, hier auf mich aufmerksam zu machen und eine gute Leistung zu zeigen. Auch weil es schon um die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Österreich geht und beide Nationaltrainer vor Ort waren.“ Bei den zweitägigen Titelkämpfen auf der 18-Bahnen-Anlage in München war es für Silvan Meinunger, der ja seit letztem Sommer für den SKV Mörfelden (Hessen) startet und mit seiner Mannschaft in die 1. Bundesliga aufgestiegen ist, eine Meisterschaft mit vielen Emotionen und auch einem ständigen Auf und Ab.