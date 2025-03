So kann’s weiter gehen: Mit 251 Startern vermeldet die 32. Auflage des Veilsdorfer Waldlaufes/Helmut-Hoyer-Gedächtnislaufes – gleichzeitig Eröffnungslauf des Werra-Rennsteig-Cups 2025 – einen neuen Teilnehmerrekord. Bei besten Bedingungen gewannen am Samstag den Hauptlauf über neun Kilometer Cindy Kammler (Rhöner WSV/45:45 min) bei den Frauen sowie Olaf Dömming (Rennsteiglaufverein/38:22) bei den Männern. Hannes Hittinger, der letztjährige Serien- und auch Gesamtsieger, war nicht am Start. Alle Ergebnisse sind online zu finden unter: www.wrc-hildburghausen.de