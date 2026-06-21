Mit einem eindeutigen Ergebnis haben sich die Bürger der Gemeinde Veilsdorf gegen die Ausweisung von Windvorranggebieten auf ihrem Gemeindegebiet ausgesprochen. Wie Gemeinderat Andreas Schmidt am Sonntagabend auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, stimmten 660 Bürger gegen und 41 für die geplanten Windvorranggebiete W-30 und W-35. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 40 Prozent.Die Bürgerabstimmung fand am Sonntagnachmittag in den sechs Ortsteilen der Gemeinde statt. Abstimmungsberechtigt waren alle Einwohner ab 16 Jahren. Insgesamt zählt die Gemeinde Veilsdorf mit ihren Ortsteilen mehr als 2700 Einwohner.