Landesklasse-Staffel 1-Vertreter SC 03 Weimar gibt am Samstag ab 15 Uhr seine Visitenkarte im Veilsdorfer Weihbachgrund ab. Der Thüringenliga-Absteiger spielte vergangene Woche unentschieden (1:1) beim Aufsteiger in Ehrenhain, gewann zuvor gegen Schmölln (5:1) und verlor zum Auftakt in Rudolstadt (2:5). Die Goethestädter haben somit nach drei Spieltagen eine ausgeglichene Bilanz und vier Punkte auf dem Konto. Doch was schert das Daniel Paulus, Trainer beim Südthüringer Kreisoberligisten SV EK Veilsdorf? Wir fragten nach.