Wie sagt man so schön: das hätte ins Auge gehen können. Nun, bei Sascha Schrödter, Physiotherapeut des VfB Suhl, ist es ins Auge gegangen. Und hat ein sichtbares, genauer gesagt grün-gelb bis leicht bläuliches Farbspektrum hinterlassen. Und das, weil VfB-Cheftrainer Laszlo Hollosy nach dem soeben verwandelten Matchball im Pokalfinale am Samstagabend in der Mannheimer SAP-Arena einfach umwerfend und, im übertragenen Sinne natürlich, ziemlich schlagfertig agierte. Als Hollosy und Schrödter im allgemeinen Jubel aufeinander zusprangen, landete im Eifer des Gefechts ein Ellbogen Hollosys im Auge Schrödters. Autsch oder anders gesagt: Da ist der VfB Suhl mit einem blauen Auge davongekommen.