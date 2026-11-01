Vegane Ernährung Nichts vom Tier auf dem Teller - was bringt das fürs Klima?

Nicht nur der Verbraucher trägt Verantwortung

"Jeder Einzelne von uns hat eine Verantwortung, aber alles auf die Verbrauchenden abzuwälzen, ist nicht in Ordnung", meint der Forscher. Die Regierung müsse den Rahmen schaffen, damit sich Konsumenten so verhalten, dass es dem Klimaschutz diene - etwa über die Mehrwertsteuer, die aktuell beispielsweise bei Kuhmilch 7 Prozent, beim Haferdrink aber 19 Prozent betrage.

Win-Win für Klima und eigene Gesundheit

Die DGE empfiehlt auch aus gesundheitlichen Gründen eine Kost auf Basis von pflanzlichen Lebensmitteln und weniger Verzehr von tierischen Produkten. Rettenmaier spricht von Win-Win: "Das Schöne ist, dass Menschen durch eine überwiegend pflanzenbasierte Ernährung vor allem ihrer Gesundheit einen großen Gefallen tun und zugleich etwas Gutes für den Klimaschutz erreichen."

So sieht es auch die Physiotherapeutin Lynn, die schon seit 13 Jahren vegan lebt, zuvor lange vegetarisch. Haupt-Beweggründe auch bei der Kölnerin: Tierleid verringern und zum Klimaschutz beitragen, wie die 30-Jährige erzählt. Gesundheitsaspekte hätten bei ihrer Entscheidung damals gar keine Rolle gespielt. Aber: "Ich fühle mich mit der veganen Ernährung sehr fit, gesund und leistungsfähig."