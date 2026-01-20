Die letzte Kreisvorstandssitzung des Jahres 2025 wurde vom Kreisvorsitzenden Frank Weise zum Anlass genommen, um verdienstvolle Haupt- und Ehrenamtler zu verabschieden. Den Ortsverbandsrevisoren Martina Schulz, Brigitte Dietzel und Ingrid Winkelmann wurde für ihr langjähriges, ehrenamtliches Engagement bei der Revision der Ortsverbandskassenführung herzlich gedankt. Der Kreisgeschäftsführer Jürgen Holland-Nell wurde mit vielen guten Wünschen in den Ruhestand verabschiedet. Allesamt waren sie mittlerweile schon seit zehn und mehr Jahren für den VdK, den mit rund 2,3 Millionen Mitgliedern größten Sozialverband Deutschlands, tätig. Die Positionen von Schulz, Dietzel und Winkelmann werden nicht wieder besetzt, da es im VdK Revisoren künftig nur noch auf Bezirks- und Landesebene gibt.