Wenn in sozialrechtlichen Fragen sachkundige Beratung, Expertenrat oder gar eine anwaltliche Vertretung vor dem Verwaltungsgericht gefragt ist, dann ist oft guter Rat teuer. Nicht so bei den rund 350 Mitgliedern des VdK-Ortsverbandes Suhl. Sie können sich mit diesen Anliegen an ihren Verband wenden und erhalten kostenlose Rechtsberatung. „Die Palette der Probleme ist groß – es geht oft um Versorgungsansprüche, Zusatzrenten, Erwerbsminderung, Behinderung, Inklusion oder Barrierefreiheit“, umreißt Michael Sickinger die Fragen, mit denen die zumeist älteren Menschen zu ihm kommen. Sickinger ist seit vier Jahren Suhler Ortsverbandsvorsitzender des VdK, seit zweieinhalb Jahren führt er zudem die Amtsgeschäfte des Vdk-Kreisverbandes Thüringen Süd.