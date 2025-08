Nicht nur die Stadt Meiningen verbindet eine langjährige Städtepartnerschaft mit Neu-Ulm, auch der VdK-Ortsverband Meiningen pflegt seit 1993 enge freundschaftliche Beziehungen zum VdK-Kreisverband Neu-Ulm. So kamen Anfang Juli aus verschiedenen Ortsverbänden des Kreisverbandes Neu-Ulm 32 Mitglieder mit ihrer Kreisvorsitzenden Hildegard Rabus zum 33. Freundschaftstreffen in die Theaterstadt. Enge Freundschaften wurden in den zurückliegenden Jahren geknüpft und man freute sich nun auf eine weitere Begegnung mit Mitgliedern aus der Meininger VdK-Familie.