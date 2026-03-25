Neuwahlen und Ehrungen, dazu etliche Neuzugänge – diese Themen prägten neben den Berichten des Vorstandes die Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands Burggrub-Haig-Föritztal. Der Zugang von 13 neuen auf nunmehr insgesamt 183 Mitglieder wurde mit viel Beifall aufgenommen. Die Vorsitzende, Maria Förtsch, konnte neben zahlreichen Mitgliedern besonders den Kreisgeschäftsführer Thomas Steinlein, 2. Bürgermeister Rudi Jaros (Stockheim), sowie den ehrenamtlichen Beigeordneten der Gemeinde Föritztal (Thüringen), Friedrich Schindhelm, begrüßen.